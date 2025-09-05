Присутствие западных интервентов на Украине необходимо президенту страны Владимиру Зеленскому для подавления возможных протестов населения. Об этом заявил ТАСС зампред Совета Федерации Константин Косачев.

Он отметил, что никакие гарантии безопасности для Украины не будут работать до тех пор, пока не устранены первопричины конфликта. Военные из стран НАТО ситуацию не изменят.

«Впрочем, не исключаю, что присутствие западных интервентов на Украине нужно и им самим, и Зеленскому, в качестве полицейской миссии, для подавления возможных протестов после окончания конфликта», — сказал он.

До этого Зеленский заявил, что гарантии безопасности должны начать действовать еще до завершения боевых действий на Украине. По его словам, речь идет не только о военной поддержке Украины, но и об экономических гарантиях. Он добавил, что Украину готовы поддерживать 26 стран.

В свою очередь президент РФ Владимир Путин заявил, что российская сторона будет уважать гарантии безопасности, которые должны быть выработаны для РФ и Украины.

Ранее в Канаде заявили о готовности США поддержать гарантии безопасности для Украины.