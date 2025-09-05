На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Песков рассказал о цинизме Трампа

Песков назвал Трампа циничным человеком в хорошем смысле слова
Cheney Orr/Reuters

Президент США Дональд Трамп является достаточно циничным человеком, в хорошем смысле этого слова. Об этом во время интервью для газеты aif.ru заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он отметил, что хозяин Белого дома предпочитает торговлю вооруженным конфликтам.

«Исходя из этих интересов Америки, он делает все, чтобы прекратить войны», — подчеркнул представитель Кремля.

Также он обратил внимание, что интересы Москвы и Вашингтона совпадают, если Трамп может оказать помощь при поиске политико-дипломатических путей урегулирования украинского конфликта. По словам Пескова, соответствующие усилия американского лидера «можно и нужно приветствовать». Они получают высокую оценку президента РФ Владимира Путина, добавил пресс-секретарь.

Российский и американский лидеры 15 августа провели переговоры на Аляске, ключевой темой которых стало урегулирование конфликта на Украине. Саммит завершился заявлениями Путина и Трампа о «существенном прогрессе» в процессе поиска путей завершения боевых действий, но без подписания мирных соглашений.

Ранее в Кремле рассказали, считают ли Трампа партнером.

