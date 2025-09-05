На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Кремле назвали условие для совпадения интересов РФ и США

Песков: у РФ и США общие интересы, если Трамп поможет достичь мира на Украине
true
true
true
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Интересы российских и американских властей совпадают, если президент США Дональд Трамп может оказать помощь при поиске политико-дипломатических путей урегулирования конфликта на Украине. Такое заявление в ходе интервью для aif.ru сделал представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он отметил, что Москва намерена продолжать специальную военную операцию. Тем не менее политико-дипломатические методы урегулирования конфликта остаются для РФ предпочтительными.

«Если Трамп может нам помочь в том, чтобы эти политико-дипломатические средства стали доступными, то здесь наши интересы совпадают, и это можно и нужно приветствовать. И это как раз все получает очень высокую оценку президента [РФ Владимира] Путина», — сказал пресс-секретарь российского лидера.

15 августа Путин и Трамп провели переговоры на Аляске. Это была их первая полноформатная встреча за последние семь лет. Саммит завершился заявлениями глав государств о «существенном прогрессе» в процессе урегулирования конфликта на Украине, но без подписания мирных соглашений.

1 сентября помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что Москва и Вашингтон по итогам саммита на Аляске достигли взаимопонимания по многим вопросам.

Ранее Трамп опубликовал в социальных сетях снимки со встречи с Путиным на Аляске.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами