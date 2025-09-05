В Кремле назвали условие для совпадения интересов РФ и США

Песков: у РФ и США общие интересы, если Трамп поможет достичь мира на Украине

Интересы российских и американских властей совпадают, если президент США Дональд Трамп может оказать помощь при поиске политико-дипломатических путей урегулирования конфликта на Украине. Такое заявление в ходе интервью для aif.ru сделал представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он отметил, что Москва намерена продолжать специальную военную операцию. Тем не менее политико-дипломатические методы урегулирования конфликта остаются для РФ предпочтительными.

«Если Трамп может нам помочь в том, чтобы эти политико-дипломатические средства стали доступными, то здесь наши интересы совпадают, и это можно и нужно приветствовать. И это как раз все получает очень высокую оценку президента [РФ Владимира] Путина», — сказал пресс-секретарь российского лидера.

15 августа Путин и Трамп провели переговоры на Аляске. Это была их первая полноформатная встреча за последние семь лет. Саммит завершился заявлениями глав государств о «существенном прогрессе» в процессе урегулирования конфликта на Украине, но без подписания мирных соглашений.

1 сентября помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что Москва и Вашингтон по итогам саммита на Аляске достигли взаимопонимания по многим вопросам.

Ранее Трамп опубликовал в социальных сетях снимки со встречи с Путиным на Аляске.