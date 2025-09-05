На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Кремле рассказали, считают ли Трампа партнером

Песков: Кремль воспринимает Трампа как президента США
true
true
true
close
Evelyn Hockstein/Reuters

Российское руководство воспринимает президента США Дональда Трампа исключительно как американского лидера, без дополнительных субъективных характеристик. Об этом в ходе интервью для ТАСС заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он пообщался с журналистами на полях Восточного экономического форума (ВЭФ), который проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября. Во время разговора пресс-секретарю президента РФ задали вопрос, кем Трамп является для Москвы — партнером или нет.

«Трамп для нас — президент Соединенных Штатов Америки», — сказал Песков.

4 сентября американский лидер сообщил, что планирует в ближайшее время поговорить со своим российским коллегой Владимиром Путиным. По словам Трампа, между Москвой и Вашингтоном сложился «очень хороший диалог».

До этого хозяин Белого дома заявил о хороших отношениях с президентом РФ, главой КНДР Ким Чен Ыном и председателем КНР Си Цзиньпином. Как отметил президент США, насколько хорошие у него отношения с зарубежными лидерами, предстоит узнать в течение следующих недели или двух.

Ранее Трамп признал, что Путин и Зеленский пока не готовы к заключению мирного соглашения.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами