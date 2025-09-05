В Кремле рассказали, считают ли Трампа партнером

Российское руководство воспринимает президента США Дональда Трампа исключительно как американского лидера, без дополнительных субъективных характеристик. Об этом в ходе интервью для ТАСС заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он пообщался с журналистами на полях Восточного экономического форума (ВЭФ), который проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября. Во время разговора пресс-секретарю президента РФ задали вопрос, кем Трамп является для Москвы — партнером или нет.

«Трамп для нас — президент Соединенных Штатов Америки», — сказал Песков.

4 сентября американский лидер сообщил, что планирует в ближайшее время поговорить со своим российским коллегой Владимиром Путиным. По словам Трампа, между Москвой и Вашингтоном сложился «очень хороший диалог».

До этого хозяин Белого дома заявил о хороших отношениях с президентом РФ, главой КНДР Ким Чен Ыном и председателем КНР Си Цзиньпином. Как отметил президент США, насколько хорошие у него отношения с зарубежными лидерами, предстоит узнать в течение следующих недели или двух.

Ранее Трамп признал, что Путин и Зеленский пока не готовы к заключению мирного соглашения.