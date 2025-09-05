Стало известно, что произошло на саммите в Париже по Украине

RS: Париж стал неудачным местом для саммита «коалиции желающих» по Украине

Париж оказался неудачным местом для встречи участников «коалиции желающих» из-за политического кризиса во Франции. Об этом пишет издание Responsible Statecraft (RS).

«Выбор Парижа в качестве места проведения саммита европейской «коалиции желающих» <...> оказался крайне неудачным: в течение пяти дней после саммита Франция, вполне возможно, останется без правительства», — говорится в публикации.

4 сентября в Париже прошла очередная встреча «коалиции желающих». Ее главной темой стало обсуждение гарантий безопасности Украины в послевоенный период. По окончании совещания собравшиеся в Елисейском дворце лидеры Франции, Великобритании, Германии, Италии, Финляндии, Еврокомиссии созвонились с президентом США Дональдом Трампом. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Австрийская газета Kurier писала о том, что встреча представителей «коалиции желающих» в Париже показала наличие разногласий среди стран Евросоюза (ЕС) по поводу отправки войск на Украину.

