На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, что произошло на саммите в Париже по Украине

RS: Париж стал неудачным местом для саммита «коалиции желающих» по Украине
true
true
true
close
Ludovic Marin/Reuters

Париж оказался неудачным местом для встречи участников «коалиции желающих» из-за политического кризиса во Франции. Об этом пишет издание Responsible Statecraft (RS).

«Выбор Парижа в качестве места проведения саммита европейской «коалиции желающих» <...> оказался крайне неудачным: в течение пяти дней после саммита Франция, вполне возможно, останется без правительства», — говорится в публикации.

4 сентября в Париже прошла очередная встреча «коалиции желающих». Ее главной темой стало обсуждение гарантий безопасности Украины в послевоенный период. По окончании совещания собравшиеся в Елисейском дворце лидеры Франции, Великобритании, Германии, Италии, Финляндии, Еврокомиссии созвонились с президентом США Дональдом Трампом. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Австрийская газета Kurier писала о том, что встреча представителей «коалиции желающих» в Париже показала наличие разногласий среди стран Евросоюза (ЕС) по поводу отправки войск на Украину.

Ранее Зеленский рассказал о главной гарантии безопасности Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами