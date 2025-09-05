В Кремле ответили на вопрос о повороте России на Восток

На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Песков: Россия не собирается разворачиваться с Востока, это было бы ошибкой
Сергей Гунеев/РИА Новости

Россия не собирается разворачиваться, это было бы ошибкой, она и была на Востоке. Об этом в интервью aif.ru заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, РФ развивает сотрудничество с Китаем и со всеми другими государствами региона, а также со странами глобального Юга, которые заинтересованы в дружбе с российской стороной.

При этом представитель Кремля подчеркнул, что Россия никуда не разворачивается и так говорить нельзя, поскольку документально подобные процессы никак не оформлялись.

«Потом никуда Россия разворачиваться не собирается, это было бы ошибкой. Она, собственно, и была на Востоке», — добавил Песков.

Пресс-секретарь отметил, что внешнеполитические процессы приводят к тому, что страны глобального Юга объединяются вокруг видения необходимости трансформации всей системы взаимоотношений.

Президент России Владимир Путин во время выступления на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил, что российская сторона готова к сотрудничеству со всеми странами мира, однако, в первую очередь, отдает предпочтение друзьям.

Ранее на ВЭФ Китай назвали основным торговым партнером Дальнего Востока.

ВЭФ-2025
