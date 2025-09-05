На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп опубликовал фото с Путиным

Трамп опубликовал два снимка со встречи с Путиным на Аляске
Сергей Бобылев/РИА Новости

Президент США Дональд Трамп опубликовал в социальной сети Truth Social два снимка со встречи с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске.

На первой фотографии главы государств смотрят в небо, наблюдая за полетом истребителей F-35 над военной базой Эльмендорф-Ричардсон.

На второй изображены летящие клином четыре истребителя во главе с американским бомбардировщиком B-2.

Трамп не дополнил эти снимки какими-либо комментариями.

Публикация фотографий произошла после беседы главы Белого дома с европейскими лидерами. Немецкое издание Bild назвало состоявшийся разговор «горячим». При этом в издании отметили, что в Европе не ждут новых санкций против России со стороны США.

22 августа Трамп в ходе брифинга в Овальном кабинете показал журналистам снимок, на котором запечатлены американский и российский лидеры на Аляске, и назвал фотографию хорошей.

Переговоры Путина и Трампа состоялись 15 августа. Президенты беседовали около трех часов в присутствии своих помощников, а также министров иностранных дел России и США. Ключевой темой переговоров стало урегулирование конфликта на Украине.

Ранее советник Путина рассказал о его договоренности с Трампом сблизить позиции.

