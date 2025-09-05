Вероятность того, что украинский лидер Владимир Зеленский приедет в Москву кажется нулевой, даже несмотря на прямое приглашение президента России Владимира Путина. Такое мнение в интервью РИАМО высказал кандидат исторических наук, политолог Григорий Миронов.

«Глава Украины — не самостоятельная политическая фигура. Его действия полностью подчинены кураторам за границей. Ранее это были США при Джо Байдене. Сейчас в основном хозяевам из Великобритании, Франции, Германии. А эти страны не хотят заключения каких-то соглашений и мира на Украине, поэтому такой визит главы украинского государства не допустят», — сказал эксперт.

Кроме того, по его словам, Зеленскому будет не просто вернуться из Москвы в Киев, поскольку там его «съедят» свои же — те, кто зарабатывает на конфликте, разворовывая западные деньги.

Как заявил на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) российский лидер, Москва является лучшим местом для встречи РФ и Украины на высшем уровне.

Глава государства отметил, что готов гарантировать безопасность Зеленскому и его делегации на 100%, если они решат посетить столицу.

Ранее президент Украины рассказал о главной гарантии безопасности Киеву.