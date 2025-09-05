На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Политолог: Зеленского попросту не пустят в Москву

Политолог Миронов: Зеленского не пустят в Москву европейские кураторы
true
true
true
close
Julia Demaree Nikhinson/AP

Вероятность того, что украинский лидер Владимир Зеленский приедет в Москву кажется нулевой, даже несмотря на прямое приглашение президента России Владимира Путина. Такое мнение в интервью РИАМО высказал кандидат исторических наук, политолог Григорий Миронов.

«Глава Украины — не самостоятельная политическая фигура. Его действия полностью подчинены кураторам за границей. Ранее это были США при Джо Байдене. Сейчас в основном хозяевам из Великобритании, Франции, Германии. А эти страны не хотят заключения каких-то соглашений и мира на Украине, поэтому такой визит главы украинского государства не допустят», — сказал эксперт.

Кроме того, по его словам, Зеленскому будет не просто вернуться из Москвы в Киев, поскольку там его «съедят» свои же — те, кто зарабатывает на конфликте, разворовывая западные деньги.

Как заявил на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) российский лидер, Москва является лучшим местом для встречи РФ и Украины на высшем уровне.

Глава государства отметил, что готов гарантировать безопасность Зеленскому и его делегации на 100%, если они решат посетить столицу.

Ранее президент Украины рассказал о главной гарантии безопасности Киеву.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами