Путин призвал ускорить работу над созданием российских самолетов

Путин заявил, что нужно перейти на серийное производство отечественных самолетов
России необходимо переходить к серийному производству отечественных самолетов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания ВЭФ, трансляция велась на телеканале «Россия 24».

Он отметил, что российские власти будут делать все для того, чтобы ускорить этот процесс.

Российский лидер указал, что планы по производству самолетов в стране есть, модели конкретные уже существуют.

«Они и в воздух уже подняты, и летают, мне их показывали. Но нужно, чтобы началось их серийное производство, и чтобы они выходили на линии», — сказал Путин.

Накануне глава Минпромторга РФ Антон Алиханов на полях Восточного экономического форума заявил, что программу выпуска и поставок самолетов в России обновят к концу 2025 года.

В июле глава Минпромторга сообщил, что поставки серийных самолетов Ил-114-300 заказчикам планируют начать в августе 2026 года.

Ил-114-300 создается специально для местных авиалиний. Его можно будет эксплуатировать в труднодоступных регионах со слабо развитой аэродромной инфраструктурой, а также в условиях низких температур.

Ранее в Минпромторге назвали новой жемчужиной вертолет «Ансат».

