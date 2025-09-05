Путин рассказал о планах после завершения участия в ВЭФ

Президент РФ Владимир Путин после Восточного экономического форума (ВЭФ) посетит один из российских регионов, где займется вопросами двигателестроения. Об этом рассказал сам глава государства, передает РИА Новости.

«Вот сейчас перемещусь в другой город России, будем заниматься двигателестроением», — сказал он.

Юбилейный, десятый по счету Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября. 5 сентября состоялось пленарное заседание, на котором присутствовал президент РФ. Также в мероприятии приняли участие премьер-министры Монголии и Лаоса Гомбожавын Занданшата и Сонсай Сипхандон, член политбюро Центрального комитета Коммунистической партии КНР и заместитель председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжун.

В текущем году центральной темой ВЭФ стал «Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания». Форум объединил лидеров стран Азиатско-Тихоокеанского региона, представителей международных организаций и бизнеса. Участники дискуссий рассматривают такие вопросы, как привлечение капитала, расширение экономических связей РФ с азиатскими государствами и повышение роли региона в мировой экономике.

