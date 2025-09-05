Путин заявил, что Россия будет развивать малые населенные пункты

Россия намерена расширять работу по развитию малых населенных пунктов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума, трансляция велась на телеканале «Россия 24».

Российский лидер отметил, что сейчас в стране существует много направлений, которые «эффективно работают по малым городам».

«Ну, конечно, нужно расширять эти все работы», — сказал он.

Путин также подчеркнул, что развитие населенных пунктов должно быть таким, чтобы людям было комфортно жить в любой части города. Он указал, что это является вопросом «городских властей, прежде всего, региональных властей».

Также президент России поручил кабмину утвердить стратегию развития Дальневосточного федерального округа (ДФО) до 2036 года. Он отметил, что в настоящее время в Арктике и на Дальнем Востоке ведется большая работа. При этом объем предстоящих работ в соответствующих регионах ничуть не меньше.

Ранее российский лидер оценил значение Дальнего Востока для страны.