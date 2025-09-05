На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Путин заявил, что Россия будет развивать малые населенные пункты

Путин сообщил о планах РФ расширять работу по развитию малых населенных пунктов
true
true
true

Россия намерена расширять работу по развитию малых населенных пунктов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума, трансляция велась на телеканале «Россия 24».

Российский лидер отметил, что сейчас в стране существует много направлений, которые «эффективно работают по малым городам».

«Ну, конечно, нужно расширять эти все работы», — сказал он.

Путин также подчеркнул, что развитие населенных пунктов должно быть таким, чтобы людям было комфортно жить в любой части города. Он указал, что это является вопросом «городских властей, прежде всего, региональных властей».

Также президент России поручил кабмину утвердить стратегию развития Дальневосточного федерального округа (ДФО) до 2036 года. Он отметил, что в настоящее время в Арктике и на Дальнем Востоке ведется большая работа. При этом объем предстоящих работ в соответствующих регионах ничуть не меньше.

Ранее российский лидер оценил значение Дальнего Востока для страны.

Все новости на тему:
ВЭФ-2025
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами