Бывший президент Украины Виктор Янукович «посчитал и прослезился», когда осознал экономические последствия от вступления страны в Евросоюз. Об этом в ходе пленарного заседания на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) заявил президент России Владимир Путин.

Глава государства объяснил, что украинской стороне необходимо сопоставить, что она теряла от контактов с Россией в денежном и кооперационном выражении, и что Киев терял при взаимодействии с ЕС.

«Над этим и задумался президент Янукович. Он посчитал и прослезился», — заявил Путин.

Президент рассказал, что создание рынков для высококонкурентоспособной европейской продукции разрушало производство на самой Украине и закрывало торговые связи с российской стороной.

В ходе выступления он добавил, что Янукович был устранен от власти в результате государственного переворота. Он подчеркнул, что бывший президент выступал против вступления Украины в НАТО.

ВЭФ-2025 проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября. Главная тема мероприятия — «Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания». Также запланированы выездные площадки в Благовещенске, Чите, на Сахалине и в других регионах.

Ранее страны НАТО призвали поторопиться с заказами американского оружия для Киева.