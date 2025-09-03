На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Страны НАТО призвали поторопиться с заказами американского оружия для Киева

Рютте: странам НАТО нужно ускорить заказы американского вооружения для Украины
true
true
true
close
Yves Herman/Reuters

Генеральный секретарь Североатлантического альянса (НАТО) Марк Рютте призвал все страны организации ускорить заказы и оплату американских поставок оружия Киеву. Об этом политик заявил на пресс-конференции в Брюсселе, его слова приводит РИА Новости.

Рютте напомнил, что американская помощь в размере €2 млрд, оплаченная европейскими странами, уже поступила на Украину

»<...> я призываю остальные страны НАТО принять активное участие в этих усилиях», — отметил генсек НАТО.

25 августа во время выступления перед журналистами в Белом доме американский лидер Дональд Трамп заявил, что США больше не тратят деньги на военную помощь Украине. По его словам, это стало возможно благодаря тому, что американские союзники по НАТО увеличили расходы на оборону до 5% от ВВП. То есть они теперь покупают оружие у США, а затем на своих условиях поставляют его Киеву. Однако позднее стало известно, что Госдеп США одобрил возможную сделку по продаже Киеву управляемых ракет воздушного базирования ERAM и сопутствующего оборудования на $825 млн. Украинская сторона запросила до 3350 управляемых ракет и столько же навигационных систем с защитой от помех.

Ранее в Госдуме уличили Трампа во лжи относительно Украины, продолжая снабжать Киев оружием.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами