Генеральный секретарь Североатлантического альянса (НАТО) Марк Рютте призвал все страны организации ускорить заказы и оплату американских поставок оружия Киеву. Об этом политик заявил на пресс-конференции в Брюсселе, его слова приводит РИА Новости.

Рютте напомнил, что американская помощь в размере €2 млрд, оплаченная европейскими странами, уже поступила на Украину

»<...> я призываю остальные страны НАТО принять активное участие в этих усилиях», — отметил генсек НАТО.

25 августа во время выступления перед журналистами в Белом доме американский лидер Дональд Трамп заявил, что США больше не тратят деньги на военную помощь Украине. По его словам, это стало возможно благодаря тому, что американские союзники по НАТО увеличили расходы на оборону до 5% от ВВП. То есть они теперь покупают оружие у США, а затем на своих условиях поставляют его Киеву. Однако позднее стало известно, что Госдеп США одобрил возможную сделку по продаже Киеву управляемых ракет воздушного базирования ERAM и сопутствующего оборудования на $825 млн. Украинская сторона запросила до 3350 управляемых ракет и столько же навигационных систем с защитой от помех.

Ранее в Госдуме уличили Трампа во лжи относительно Украины, продолжая снабжать Киев оружием.