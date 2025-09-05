Президент России заявил, что вступление Украины в НАТО недопустимо

Россию не устраивает вступление Украины в Североатлантический альянс. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании ВЭФ. Трансляция ведется на телеканале «Россия 24».

Он отметил, что в результате государственного переворота на Украине от власти был устранен бывший президент страны Виктор Янукович, человек, который, подчеркнул Путин, выступал против вступления Украины в НАТО.

«К власти привели силы, которые были за вступление, и сейчас продолжают уповать на вступление Украины в альянс. Вот это нас совершенно не устраивает», — сказал российский лидер.

4 сентября генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в рамках своего выступления на форуме в Праге заявил, что Североатлантический альянс будет противостоять России после завершения конфликта на Украине. Он также добавил, что альянс также будет готовиться к отражению угрозы со стороны Китая, который «производит больше боевых кораблей, чем США».

Ранее страны НАТО призвали поторопиться с заказами американского оружия для Киева.