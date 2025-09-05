На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Бывший украинский депутат назвал интервенцией размещение войск НАТО на Украине

Экс-депутат Рады Царев: размещение войск НАТО на Украине станет интервенцией
true
true
true
close
Valentyn Ogirenko/Reuters

Возможное размещение западного военного контингента на Украине не имеет ничего общего с обеспечением безопасности и станет новой интервенцией этой страны. Об этом в комментарии РИА Новости заявил бывший депутат Верховной Рады, российский политик Олег Царев.

«Цель [президента Украины Владимира] Зеленского и Европы — продолжать военный конфликт. А размещение военного контингента стран НАТО на территории Украины – это курс на войну. Один вариант ее продолжения — прекращение огня как условие старта мирных переговоров — они продавить не смогли», — заявил он.

По словам политика, теперь европейские лидеры и Киев предпринимают попытку ввести войска НАТО на украинские территории. Царев объяснил, что это станет новой интервенцией Украины. Он отметил, что похожий опыт у страны уже был и он «кончится тем же».

Экс-депутат подчеркнул, что Зеленский и представители Запада специально закладывают основы гарантий безопасности Украины, которые будут неприемлемы для России.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия рассматривает как угрозу возможную отправку иностранных военнослужащих, в том числе из стран — членов НАТО, на Украину.

Как рассказала глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, 26 стран выразили готовность предоставить свои сухопутные, воздушные или морские силы для обеспечения гарантий безопасности Украины.

Ранее Зеленский после встречи «коалиции желающих» выступил с требованием к Европе.

