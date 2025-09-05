Путин заявил о необходимости обновления логистики на Дальнем Востоке

Логистика на Дальнем Востоке требует обновления инфраструктуры. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ), трансляция выступления проводится в Telegram-канале Кремля.

По его словам, за последнее время нагрузка на транспортную инфраструктуру Дальнего Востока выросла. С регионом, по словам Путина, укрепляют связи зарубежные страны.

«Все это требует обновления автомобильных и железнодорожных магистралей, расширения морских терминалов, создания современных транспортных узлов с роботизированными складами и цифровой обработкой грузов», — добавил президент.

В ходе выступления Путин предложил запустить с 2027 года единый преференциальный режим на Дальнем Востоке и в Арктике. Инициатива подразумевает использование инструментов поддержки предпринимателей и новых проектов. Президент объяснил, что инвесторы должны иметь право на льготы в любом дальневосточном и арктическом регионе.

ВЭФ-2025 проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября. Главная тема мероприятия — «Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания». Также запланированы выездные площадки в Благовещенске, Чите, на Сахалине и в других регионах.

Ранее Путин заявил, что экономика России должна стать экономикой высоких зарплат.