На ВЭФ обсудили роль Азии в глобальном медиапространстве

Захарова заявила о значительном влиянии Азии на мировое медиапространство
Александр Кряжев/РИА Новости

Азиатский континент имеет колоссальное влияние на все мировое информационно-коммуникационное пространство. Об этом на сессии «Азия – ворота мира: роль Азиатского континента в глобальном медиапространстве» в рамках Восточного экономического форума заявила директор департамента информации и печати российского МИД Мария Захарова.

По ее словам, это отражает не только тенденции в сфере масс-медиа, но и укрепление региона как одного из центров политической, экономической и цивилизационной силы.

Сессия была посвящена роли России и Азии в глобальном инфополе, перспективным направлениям информационного взаимодействия и развитию сотрудничества между российскими и азиатскими СМИ. Модератором выступила ведущая телеканала RT Оксана Бойко. В дискуссии также приняли участие заместитель председателя Госдумы Александр Бабаков, генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов и заместитель директора по науке и инновациям Восточного института Дальневосточного федерального университета Артем Лукин.

Захарова напомнила, что азиатский континент является самой населенной частью света, где проживает 60% населения планеты, из которых 3,2 млрд человек активно используют социальные сети.

Она уточнила, что на азиатском медиарынке информационные лидеры работают не только в традиционном формате, но и в социальных сетях.

«Нужно понимать, что в Азии культура социальных сетей, а это сейчас опора коммуникационных возможностей, сформировалась в особую субкультуру. Особенно это заметно на примере Китая», — сказала Захарова.

По ее мнению, укрепление Азии как одного из значимых глобальных центров силы, в том числе в медиапространстве, на Западе рассматривают как вызов и прямую угрозу.

«В Брюсселе и прочих западных столицах рассматривают развитие медиапотенциала нашего региона действительно как вызов и прямую угрозу своему минувшему доминированию. Да, они доминировали, они продолжают удерживать позиции в традиционных СМИ, но они понимают, что (появились) новые технологии, и здесь они уже не могут держать тот же темп. Поэтому они жестко пытаются этому противостоять в классическом неоколониальном ключе», — сказала Захарова.

