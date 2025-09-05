Ким Чен Ын завершил поездку в Китай

Ким Чен Ын вернулся в КНДР после визита в Китай

Лидер КНДР Ким Чен Ын вернулся домой после визита в Китай. Об этом сообщает «Голос Кореи».

«Товарищ Ким Чен Ын завершил визит в КНР и 4 сентября вечером на спецпоезде отбыл из Пекина», — говорится в публикации.

2 сентября Ким Чен Ын прибыл в Китай с официальным визитом для участия в торжественных празднованиях по случаю 80-летия победы над японским милитаризмом и окончания Второй мировой войны. Его встретили глава МИД Китая Ван И и другие представители руководства страны.

В среду Ким Чен Ын вместе с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином присутствовали на военном параде на площади Тяньаньмэнь в Пекине.

4 сентября северокорейский лидер на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в Доме народных собраний в центре Пекина заявил, что Пхеньян намерен постоянно углублять и развивать отношения с Пекином.

Ранее Си Цзиньпин призвал КНДР к укреплению стратегического взаимодействия.