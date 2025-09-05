На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Ким Чен Ын завершил поездку в Китай

Ким Чен Ын вернулся в КНДР после визита в Китай
true
true
true
close
Korean Central News Agency/AP

Лидер КНДР Ким Чен Ын вернулся домой после визита в Китай. Об этом сообщает «Голос Кореи».

«Товарищ Ким Чен Ын завершил визит в КНР и 4 сентября вечером на спецпоезде отбыл из Пекина», — говорится в публикации.

2 сентября Ким Чен Ын прибыл в Китай с официальным визитом для участия в торжественных празднованиях по случаю 80-летия победы над японским милитаризмом и окончания Второй мировой войны. Его встретили глава МИД Китая Ван И и другие представители руководства страны.

В среду Ким Чен Ын вместе с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином присутствовали на военном параде на площади Тяньаньмэнь в Пекине.

4 сентября северокорейский лидер на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в Доме народных собраний в центре Пекина заявил, что Пхеньян намерен постоянно углублять и развивать отношения с Пекином.

Ранее Си Цзиньпин призвал КНДР к укреплению стратегического взаимодействия.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами