Ряд европейских стран присоединились к санкциям ЕС против России

Семь европейских стран присоединились к антироссийским санкциям ЕС
true
true
true
close
Virginia Mayo/AP

Семь европейских стран присоединились к ряду санкционных мер Евросоюза, которые были введены в 2025 году в отношении России и Молдавии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы европейской дипломатии Каи Каллас.

К санкциям присоединились Албания, Босния и Герцеговина, ИсландияЧерногория, Северная Македония, Молдавия и Украина.

Отмечается, что данные государства поддержали личные санкции Евросоюза против российских и молдавских граждан и организаций, а также против швейцарской журналистки Натали Ямб и австралийского блогера Симеона Бойкова за «манипуляцию информацией».

2 сентября президент Сербии Александар Вучич сообщил, что Белград продолжит сохранять нейтралитет в отношении России на фоне санкций со стороны Европейского союза.

1 сентября президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что военная помощь Украине должна быть увеличена, а санкции в отношении России — усилены.

Литовский лидер подчеркнул, что 19-й пакет антироссийских санкций должен затронуть стратегические отрасли — атомную промышленность, нефтегазовый сектор, банковскую сферу и теневой флот.

Ранее в Европе призвали к самым жестким санкциям против России.

