На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Европе призвали к самым жестким санкциям против России

Глава МИД Дании Расмуссен: необходимо ввести самые жесткие санкции против России
true
true
true
close
Jens Buttner/dpa/Global Look Press

Министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен призвал к введению максимально жестких санкций в отношении России. Об этом сообщает Reuters.

Расмуссен заявил, что необходимо рассмотреть все возможные меры, включая ограничения в отношении нефтяной и финансовой сфер, «теневого» сектора, флота и обходных путей. Он предложил ввести санкции против энергетического, финансового и «гражданского» секторов России.

«Против России возможны самые жесткие из возможных санкций. Я считаю, что мы должны рассматривать весь спектр», — подчеркнул дипломат.

В то же время глава МИД Италии Антонио Таяни выразил сомнения относительно возможности конфискации финансовых активов РФ.

30 августа стало известно, что на неформальной встрече в Копенгагене главы МИД стран ЕС не приняли решения относительно 19-го пакета санкций против РФ, перенеся обсуждение на следующую неделю.

Ранее Bloomberg писало, что Европа достигла предела своих возможностей по санкциям против России.

Все новости на тему:
Санкции против России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами