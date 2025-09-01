Президент Литвы призвал ужесточить санкции против России

Военная помощь Украине должна быть увеличена, а санкции в отношении России — усилены. Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа на совместной пресс-конференции с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, трансляция шла на сайте ЕК.

Литовский лидер подчеркнул, что 19-й пакет антироссийских санкций должен затронуть стратегические отрасли — атомную промышленность, нефтегазовый сектор, банковскую сферу и теневой флот.

Говоря о гарантиях безопасности для Украины, Науседа отметил, что речь идет о сильной украинской армии в сочетании с крупным европейским и трансатлантическим присутствием. По его словам, Литва готова внести в это дело свой вклад.

Он добавил, что вступление Украины в Европейский союз в будущем является стратегической необходимостью и «моральным долгом Европы». Политик высказал мнение, что членство республики в ЕС также является гарантией безопасности Украины, это должно произойти к 2030-му году.

