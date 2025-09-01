На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Президент Литвы призвал ужесточить санкции против России

Науседа: военная помощь Украине должна быть увеличена, санкции против РФ усилены
true
true
true
close
Global Look Press

Военная помощь Украине должна быть увеличена, а санкции в отношении России — усилены. Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа на совместной пресс-конференции с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, трансляция шла на сайте ЕК.

Литовский лидер подчеркнул, что 19-й пакет антироссийских санкций должен затронуть стратегические отрасли — атомную промышленность, нефтегазовый сектор, банковскую сферу и теневой флот.

Говоря о гарантиях безопасности для Украины, Науседа отметил, что речь идет о сильной украинской армии в сочетании с крупным европейским и трансатлантическим присутствием. По его словам, Литва готова внести в это дело свой вклад.

Он добавил, что вступление Украины в Европейский союз в будущем является стратегической необходимостью и «моральным долгом Европы». Политик высказал мнение, что членство республики в ЕС также является гарантией безопасности Украины, это должно произойти к 2030-му году.

Ранее в Европе призвали к самым жестким санкциям против России.

Все новости на тему:
Санкции против России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами