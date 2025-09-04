В посольстве РФ назвали заявления генсека НАТО о Путине «хамскими выпадами»

Генерального секретаря НАТО Марка Рютте бесполезно пытаться учить вежливости и дипломатии. Об этом заявили в Telegram-канале посольства России в Бельгии, комментируя высказывания генсека альянса в адрес президента РФ Владимира Путина.

«Пытаться учить азам вежливости и дипломатии деятелей уровня М.Рютте бесполезно. Не будем метать бисер...» — говорится в сообщении.

В дипмиссии обратили внимание на сравнение президента России с губернатором Техаса. В посольстве отметили, что Рютте следует определиться, кем является Путин: «не таким уж могущественным лидером страны» или «президентом государства, представляющего наиболее значительную и прямую угрозу безопасности Евроатлантики».

Днем 4 сентября Рютте заявил, что в вопросе отправки каких-либо воинских контингентов на территорию Украины право голоса должен иметь только Киев, а не Москва. Генсек НАТО удивился тому, что кто-то «оглядывается» на мнение России.

Ранее эксперт нашел объяснение резким высказываниям Рютте в адрес России.