В Израиле выступили против визита Макрона в страну

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар в телефонном разговоре с французским коллегой Жан-Ноэлем Барро заявил о нежелательности визита президента Эммануэля Макрона в страну, пока Франция предпринимает действия, противоречащие интересам безопасности Израиля. Об этом пишет РИА Новости.

Саар призвал Барро пересмотреть планы Парижа о признании палестинского государства, указав, что подобная инициатива дестабилизирует ситуацию на Ближнем Востоке и вредит национальным интересам и безопасности Израиля.

«Касаясь возможного визита президента Макрона в Израиль, министр Саар заявил своему коллеге, что пока Франция продолжает свою инициативу и усилия, наносящие ущерб интересам Израиля, такой визит неуместен», – сообщает пресс-служба МИД Израиля.

Саар подчеркнул, что Израиль заинтересован в поддержании хороших отношений с Францией. При этом он отметил необходимость уважения со стороны Парижа позиции Израиля по вопросам, имеющим ключевое значение для его безопасности.

4 сентября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отказал Макрону в визите в Израиль. Это стало ответом на заявление французского президента о планах признания Палестины на предстоящей сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Ранее Макрона обвинили в срыве переговоров между Израилем и ХАМАС.