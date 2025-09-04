На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Израиле выступили против визита Макрона в страну

Глава МИД Израиля назвал неуместным визит Макрона при нынешней политике Франции
true
true
true
close
Sarah Meyssonnier/Reuters

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар в телефонном разговоре с французским коллегой Жан-Ноэлем Барро заявил о нежелательности визита президента Эммануэля Макрона в страну, пока Франция предпринимает действия, противоречащие интересам безопасности Израиля. Об этом пишет РИА Новости.

Саар призвал Барро пересмотреть планы Парижа о признании палестинского государства, указав, что подобная инициатива дестабилизирует ситуацию на Ближнем Востоке и вредит национальным интересам и безопасности Израиля.

«Касаясь возможного визита президента Макрона в Израиль, министр Саар заявил своему коллеге, что пока Франция продолжает свою инициативу и усилия, наносящие ущерб интересам Израиля, такой визит неуместен», – сообщает пресс-служба МИД Израиля.

Саар подчеркнул, что Израиль заинтересован в поддержании хороших отношений с Францией. При этом он отметил необходимость уважения со стороны Парижа позиции Израиля по вопросам, имеющим ключевое значение для его безопасности.

4 сентября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отказал Макрону в визите в Израиль. Это стало ответом на заявление французского президента о планах признания Палестины на предстоящей сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Ранее Макрона обвинили в срыве переговоров между Израилем и ХАМАС.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами