Израиль отказал президенту Франции Макрону во въезде

Annegret Hilse/Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отказал президенту Франции Эмманюэлю Макрону во въезде в страну после заявления французского лидера о намерении признать Палестину на Генеральной Ассамблее ООН в сентябре. Об этом сообщил бывший французско-израильский политик Мейер Хабиб в беседе с телерадиокомпанией Kan.

«Макрон отправил Нетаньяху сообщение, в котором сказал, что хочет приехать. Но Нетаньяху ответил, что в нынешних обстоятельствах это неподходящее время», — сказал Хабиб.

24 июля Макрон объявил, что Франция официально признает государство Палестина во время заседания Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре. Французский лидер уточнил, что принял это решение, руководствуясь своей исторической приверженностью справедливому и устойчивому миру на Ближнем Востоке.

3 сентября Макрон выступил с критикой решения США не выдавать визы палестинским дипломатам в преддверии предстоящей ассамблеи ООН, назвав решение американских коллег «неприемлемым». Он также заявил о необходимости прекращения огня, освобождения всех заложников, доставки гуманитарной помощи в Газу и направления в сектор международных сил.

Ранее Нетаньяху из-за позиции по Палестине обвинил премьер-министра Бельгии в слабости.

