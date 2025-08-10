На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Рубио обвинил Макрона в срыве переговоров между Израилем и ХАМАС

Рубио: переговоры о мире между Израилем и ХАМАС сорвались из-за Макрона
Госсекретарь США Марко Рубио в интервью каналу EWTN обвинил президента Франции Эммануэля Макрона в срыве переговоров о прекращении огня между Израилем и ХАМАС.

По его словам, контакты сорвались в день, когда французский лидер принял одностороннее решение о признании палестинского государства.

«Если бы я был ХАМАС, я бы решил так: «Давайте не будем заключать перемирие. Потому что нас могут вознаградить, мы можем расценить это как победу»», — объяснил Рубио.

Он добавил, что после слов Макрона к позиции Франции присоединились и другие страны, которые заявили, что «если к сентябрю не будет достигнуто прекращение огня, мы признаем палестинское государство».

24 июля Макрон заявил, что власти страны намерены официально признать Государство Палестина на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре текущего года. По его словам, в настоящее время существует «насущная необходимость» в завершении боевых действий на территории сектора Газа и оказании помощи гражданскому населению.

Ранее в Германии пригрозили Израилю из-за Палестины.

