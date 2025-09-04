Зеленский заявил, что США вместе с Украиной

Зеленский: важно, что Америка с нами

Соединенные Штаты Америки сейчас вместе с Украиной. Об этом в своем Telegram-канале заявил украинский президент Владимир Зеленский по итогам встречи с лидерами «коалиции желающих».

«Важно, что Америка с нами. И мы работаем во многих форматах, от таких программ как PURL (поддержка Украины через механизм США и НАТО — «Газета.Ru»), позволяющих покупать американское оружие, до готовности Америки участвовать в гарантиях безопасности долгосрочно», — написал глава республики.

4 сентября президент США Дональд Трамп провел видеоконференцию с Зеленским и лидерами стран «коалиции желающих». Само заседание прошло в Елисейском дворце в Париже.

Помимо президента Франции Эммануэля Макрона, на встрече присутствовали Зеленский, канцлер Германии Фридрих Мерц и другие лидеры ЕС. Всего в заседании приняли участие лично или в режиме «онлайн» представители 39 стран.

