Некоторые западные страны готовы пожертвовать Украиной, чтобы не допустить сближения России и США. Такое мнение выразил бывший американский разведчик и экс-инспектор ООН Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

Он отметил, что противники улучшения отношений между США и РФ присутствуют как в Европе, так и в самих Соединенных Штатах. По его мнению, они готовы продолжать конфликт на Украине только, чтобы помешать российскому и американскому президентам наладить контакт.

«Когда я говорю «пожертвовать», я имею это в виду в буквальном смысле. Они уничтожают генофонд Украины», — сказал Риттер.

Эксперт допустил, что скоро Киев начнет отправлять на фронт 18-летних парней. По его мнению, это будет означать «конец для Украины».

До этого украинский волонтер Мария Берлинская заявила, что Украина находится уже в том моменте, когда женщинам и мужчинам с 18 лет надо готовиться к мобилизации. Она отметила, что сейчас еще такой необходимости нет. Однако, по ее мнению, все взрослое население должно быть готово к мобилизации в дальнейшем.

При этом депутат Верховной рады Алексей Гончаренко выразил уверенность, что мобилизация на Украине все-таки не коснется женщин.

