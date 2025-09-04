На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
ФРГ примет решение об отправке военных на Украину в «надлежащее время»

Кабмин ФРГ: Германия отправит военных на Украину в «надлежащее время»
true
true
true
Global Look Press

Германия намерена принять решение о военном участии в качестве гарантии безопасности для Украины в «надлежащее время». Об этом сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус, передает РИА Новости.

По его словам, это произойдет, когда будет ясен характер и масштаб участия США, а также по результатам переговорного процесса. Такое решение было принято по итогам встречи так называемой «коалиции желающих», в которой принимал участие канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

Мерц отметил, что работа по подготовке саммита, в котором также примет участие президент Украины Владимир Зеленский, будет продолжена. Там должно быть достигнуто соглашение о прекращении огня. Если этого не произойдет, тогда Европа усилит санкционное давление на Россию, чтобы увеличить шансы на дипломатическое урегулирование, подчеркивается в сообщении.

Встреча участников «коалиции желающих» прошла 4 сентября в Париже в смешанном формате под председательством премьера Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц принимал участие во встрече «коалиции желающих» в формате видеоконференции.

В международную «коалицию желающих» входят около 30 государств. Во главе группы находятся Франция и Великобритания.

Глава российского МИД Сергей Лавров ранеезаявлял о необходимости консенсуса по гарантиям безопасности Украины, который будет учитывать интересы РФ.

Министр напомнил, что в апреле 2022 года Киеву не понравился документ, который мог бы закончить конфликт, где отмечалось, что Украина будет нейтральной, внеблоковой, безъядерной страной.

Ранее Лавров назвал условие, при котором Украина имеет право на существование.

