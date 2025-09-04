Зюганов назвал рост МРОТ в России недостаточным

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что рост минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2026 году до 27 093 рублей недостаточный и не допустим. Об этом пишет РИА Новости.

«Я считаю не просто не достаточным, а это недопустимо. Мы давно объясняли, что должно быть минимум 32 тысячи», — заявил он.

В пресс-службе Минтруда ранее заявили, что МРОТ в этом году вырастет более, чем на 20% и составит 27 093 рубля.

Недавно представители независимого профсоюза «Учитель» пожаловались на низкие зарплаты. По их данным, в 2025 году зарплатные оклады педагогов в большинстве регионов России оказались ниже уровня МРОТ.

В конце июля председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов внес в Госдуму законопроект о необходимости повысить МРОТ с 2026 года более чем вдвое – с 22 400 рублей до 50 000 рублей. В беседе с 360.ru депутат объяснил свою инициативу тем, что сегодняшний размер оплаты труда нуждается в срочном пересмотре, так как он не позволяет россиянам жить на достойном уровне.

