Общественники указали на низкий уровень окладов учителей в России

В 2025 году зарплатные оклады педагогов в большинстве регионов России оказались ниже уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ), который составляет 22 440 рублей. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные мониторинга независимого профсоюза «Учитель».

Самые низкие показатели зафиксированы в Карачаево-Черкесии, Вологодской области, Еврейской автономной области и Мордовии — там оклады не превышают 5 тысяч рублей. Еще в 24 субъектах выявлены минимальные ставки ниже 10 тысяч.

При этом в ряде регионов работодатели учитывают в доплатах до МРОТ выплаты за дополнительную нагрузку — классное руководство, проверку письменных работ, заведование кабинетами и работу в праздничные дни. Однако, как отмечают юристы и представители профсоюза, подобная практика, на которую жалуются сами учителя, противоречит положениям Трудового кодекса и позиции Конституционного суда,

В 2025 году самые низкие оклады учителей зафиксированы в Карачаево-Черкесии — от 2369 до 3969 рублей. В Еврейской автономной области оклады составляют 3–4,7 тыс. рублей, в Вологодской области — 4253 рубля, а в Мордовии — 4539 рублей. В еще 24 регионах минимальные ставки находятся в пределах от 5 до 10 тыс. рублей, а в 46 субъектах — ниже 20 тыс.

В конце июля председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов внес в Госдуму законопроект о необходимости повысить МРОТ с 2026 года более чем вдвое – с 22 400 рублей до 50 000 рублей. В беседе с 360.ru депутат объяснил свою инициативу тем, что сегодняшний размер оплаты труда нуждается в срочном пересмотре, так как он не позволяет россиянам жить на достойном уровне.

