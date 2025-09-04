Политолог: Украина не сможет реализовать сценарий Южной Кореи

Политолог Иван Лизан в беседе с газетой «Взгляд» прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что его страна способна реализовать сценарий Южной Кореи. Киев, по мнению эксперта, не в состоянии повторить успех Сеула.

Он напомнил, что послевоенным южнокорейским правительством проводилась продуманная экономическая политика. Более того, важную роль в становлении страны сыграл восточный менталитет: люди усердно работали.

«Украинские власти не способны построить «Южную Корею», поскольку они не обладают необходимыми навыками: ни интеллектуальными, ни волевыми. Нет у них и механизмов управления, а главное — цели создать процветающую страну. Офис Владимира Зеленского заинтересован в консервации текущего состояния», — отметил Лизан.

Накануне Зеленский заявил, что Украина может достичь процветания по примеру Южной Кореи, которая не заключила с КНДР «настоящего мирного договора»

Кроме того, по его словам, Киев решительно настроен получить надежные гарантии безопасности, например, системы Patriot, которыми владеет Сеул.

Ранее на Западе рассказали о планах ЕС по размещению войск на Украине.