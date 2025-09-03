На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Зеленский заявил, что Украина может процветать как Южная Корея

Зеленский: Украина может пойти по пути процветания Южной Кореи
Gleb Garanich/Reuters

Украина может достичь процветания по примеру Южной Кореи, которая не заключила с КНДР «настоящего мирного договора». Об этом пишет газета «Украинская правда» со ссылкой на украинского лидера Владимира Зеленского.

«Зеленский считает, что в Украине может реализоваться сценарий Южной Кореи, когда после окончания Корейской войны не было подписано ни одного настоящего мирного договора, однако страна смогла достичь процветания», — говорится в сообщении издания.

Зеленский считает, пишет газета, что пока будет оставаться нынешнее руководство Северной Кореи, Южная Корея не будет полностью защищенной.

До этого политолог Борис Межуев заявлял, что «корейский сценарий» урегулирования конфликта на Украине является единственным реальным вариантом решения кризиса.

Ранее Алаудинов заявил о победе России в СВО.

Переговоры о мире на Украине
