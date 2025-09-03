Зеленский заявил, что Украина может процветать как Южная Корея

Украина может достичь процветания по примеру Южной Кореи, которая не заключила с КНДР «настоящего мирного договора». Об этом пишет газета «Украинская правда» со ссылкой на украинского лидера Владимира Зеленского.

«Зеленский считает, что в Украине может реализоваться сценарий Южной Кореи, когда после окончания Корейской войны не было подписано ни одного настоящего мирного договора, однако страна смогла достичь процветания», — говорится в сообщении издания.

Зеленский считает, пишет газета, что пока будет оставаться нынешнее руководство Северной Кореи, Южная Корея не будет полностью защищенной.

До этого политолог Борис Межуев заявлял, что «корейский сценарий» урегулирования конфликта на Украине является единственным реальным вариантом решения кризиса.

