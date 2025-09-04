Зеленский допустил корейский сценарий на Украине

На Украине может реализоваться сценарий Южной Кореи, когда после окончания Корейской войны не было подписано ни одного настоящего мирного договора. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в интервью Le Point.

Отвечая на вопрос о том, может ли корейский сценарий реализоваться на Украине, Зеленский сказал, что «все возможно».

Южная Корея имеет большого союзника в лице США, которые не позволят Северной Корее захватить ее, но все относительно и южнокорейцы все равно рискуют, считает он.

По словам президента, пока будет оставаться нынешнее руководство Северной Кореи, Южная Корея не будет полностью защищенной, при этом страна имеет много систем ПВО, которые гарантируют ее безопасность.

«Честно говоря, Украина решительно настроена получить надежные гарантии безопасности, например, системы Patriot, которыми владеет Южная Корея», – заявил Зеленский, добавив, что идентичное воспроизведение южнокорейской модели, вероятно, не подойдет Украине в плане безопасности, но ее экономическая модель является хорошим примером.

До этого украинский лидер заявил, что Украина не может отдавать свои территории, так как Донбасс – это «мощная линия обороны».

Ранее Путин оценил вопрос о гарантиях безопасности Украине в обмен на территории.