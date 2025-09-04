Путин напомнил о подвиге 155-й бригады морской пехоты

Путин: вся страна помнит о героях 155-й бригады морской пехоты ТОФ

Вся страна помнит о павших героях 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота. Об этом заявил президент России Владимир Путин, его слова приводит РИА Новости.

Российский лидер 4 сентября во Владивостоке посетил музей 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота имени дважды Героя Российской Федерации генерал-майора Михаила Гудкова. На стенде Путину рассказали о пути 155-й бригады, показали наградное оружие и шевроны. Представитель музея объяснил, что цель проекта — память о павших героях.

«Вся страна помнит», — сказал глава государства.

4 и 5 сентября Путин находится с визитом в ДФО. С его участием состоялось совещание, посвященное развитию ТЭК. Также российский лидер проведет отдельную рабочую встречу с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.

Кроме того, Путин поучаствует в десятом Восточном экономическом форуме (ВЭФ), проходящем под девизом «Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания».

Ранее Путин назвал Пескова лентяем.