Ермак объяснил свое видение гарантий безопасности для Украины

Ермак: гарантии безопасности для Киева должны быть действенными везде

Гарантии безопасности для Киева должны быть «сильными и действенными» во всех сферах, считает глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Об этом он написал в своем Telegram-канале по итогам встречи со спецпосланником США Стивеном Уиткоффом, а также с представителями Франции, Великобритании и Италии.

«Главная задача — практическая реализация договоренностей лидеров государств по гарантиям безопасности для Украины. Они должны быть сильными и действенными в небе, на море и на земле, а также в киберпространстве», — заявил Ермак.

Он добавил, что одной из тем встречи было усиление санкционного давления на Россию, а также обмен военнопленными.

4 сентября состоится видеоконференция «коалиции желающих», посвященная гарантиям безопасности для Украины и ее дальнейшей поддержке. Канцлер Германии Фридрих Мерц подчеркнул, что «самой важной гарантией безопасности» является достаточная поддержка ВСУ.

Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, анонсировал «ощутимое усиление» республики на фоне предстоящих встреч с европейскими лидерами.

Ранее Путин оценил вопрос о гарантиях безопасности Украине в обмен на территории.