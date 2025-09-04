СМИ: Германия может отказаться отправлять войска на Украину

Страны Евросоюза опасаются, что Германия может отказаться от участия в потенциальной миссии вооруженных сил на Украине. Об этом сообщает журнал Der Spiegel.

«Берлин хочет избежать обязательств по участию Бундесвера», — говорится в сообщении журнала.

На данный момент, как сообщает Spiegel, федеральное правительство Германии приступает к переговорам «с конкретными планами» на гарантиям безопасности Украине.

В свою очередь, заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин в интервью журналу «Новые регионы России» заявлял, что российская сторона готова работать над обеспечением гарантий безопасности Украины при условии, что бывшая советская республика не будет обладать ядерным оружием, останется нейтральной и не входящей в военные блоки.

Галузин отметил, что РФ заинтересована в скорейшем урегулировании украинского кризиса, именно поэтому с Москва инициировала прямые двусторонние переговоры. Дипломат отдельно отметил усилия США в урегулирование, а также выразил надежду, что позитивная динамика после встречи лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже сохранится.

Ранее Трамп заявил, что Путин и Зеленский не готовы к заключению мира на Украине.