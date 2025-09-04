На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин предрек кратный рост спроса на газ на Дальнем Востоке в ближайшие годы

Путин: кратный рост спроса на природный газ прогнозируется на Дальнем Востоке
Михаил Климентьев/РИА Новости

Кратный рост спроса на природный газ прогнозируется на Дальнем Востоке в ближайшие годы. Об этом заявил президент России Владимир Путин, его слова приводит РИА Новости.

«По оценкам Минэнерго, в ближайшие годы на Дальнем Востоке прогнозируется кратный рост спроса на природный газ. Уже сейчас видны признаки его дефицита в регионе», — сказал он.

Глава российского государства отметил, что обеспечить снабжение новых предприятий иногда сложно.

4 сентября Владимир Путин на катере «Ураган» приплыл на остров Русский, где проходит Восточный экономический форум (ВЭФ).

В ходе своей поездки Путин рассмотрит вопросы развития Дальнего Востока. В частности, он даст старт работе новых предприятий и объектов транспортной инфраструктуры ДФО. Российский лидер проведет совещание, на котором будут рассматриваться вопросы развитию топливно-энергетического комплекса региона, а также встретится с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.

Ранее Путин назвал цель принятых во время визита в КНР документов.

