Бывшая модель публично обвинила Трампа в домогательствах

Бывшая модель Стейси Уильямс обвинила президента США Дональда Трампа в том, что он «нагло лапал» ее в своем офисе в Trump Tower в 1993 году на глазах у финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом она сообщила в новом эпизоде подкаста The Daily Beast.

«Дональд вышел из своего офиса, в своего рода зону ожидания, и начал ощупывать меня, пока они вдвоем [с Эпштейном] продолжали вести непринужденный разговор», — поделилась деталями Уильямс.

По ее словам, Трамп двигал руками по ее телу вверх и вниз и улыбался. Она отметила, что Эпштейну явно нравилось происходящее, потому что он улыбался в ответ. Экс-модель уточнила, что в то время ей было 25 лет, а Трампу около 46.

До этого Дональд Трамп в соцсети Truth Social назвал «новой аферой демократов» обвинения в его предполагаемых связях с Эпштейном. По его словам, СМИ и демократы пытаются подменить обсуждения достижений его администрации повесткой о «сфабрикированной афере».

Эпштейн обвинялся в том, что в период с 2002 по 2005 год организовал визиты в свой дом в Нью-Йорке десятков несовершеннолетних девушек. Следствие установило, что самой младшей из гостей было 14 лет. Также СМИ утверждают, что Эпштейн возил несовершеннолетних девушек на свой личный остров.

Позже в США начали публиковать списки лиц, причастных к делу финансиста. В нем, в частности, присутствует Дональд Трамп.

Ранее в WSJ сообщили, что Трамп отправил рисунок обнаженной девушки педофилу Эпштейну.