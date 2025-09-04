На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России призвали Трампа учредить собственную «премию мира»

Учредитель Tsargrad.tv Малофеев: Трампу следует учредить собственную премию мира
RapidResponse47/X

Президент США Дональд Трамп жаждет Нобелевской премии мира, однако шансы на ее получение у него невелики. Такое мнение высказал учредитель Tsargrad.tv Константин Малофеев. Он отметил, что Нобелевский комитет состоит из глобалистов, которых американский лидер сам же и критикует.

«Очевидно, что они дают своим. И я не понимаю, почему Трамп, взрослый человек, понимающий, что Нобелевская премия мира выдается теми людьми, которых он постоянно костерит, начиная с [финансиста, инвестора Джорджа] Сороса, ждет, что они должны его любить и обязательно ему ее выдать», — сказал Малофеев.

По его мнению, Трампу следует учредить собственную премию, чтобы удовлетворить свои амбиции и не перейти от миротворческих подходов к военным.

В августе премьер-министр Камбоджи Хун Манет сообщил, что его страна официально выдвинула Трампа на Нобелевскую премию мира. Политик отметил исторический вклад американского лидера в укрепление мира во всем мире.

4 сентября президент США в интервью CBS News заявил, что не претендует на Нобелевскую премию мира. Глава Белого дома подчеркнул, что «просто хочет спасать жизни».

Ранее Захарова назвала цель возвращения Трампа в Белый дом.

