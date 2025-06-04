На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно о риске существенного падения мировых цен на уголь

Kept: мировые цены на уголь к концу 2025 года могут снизиться более чем на 20%
close
Depositphotos

Мировые цены на энергетический и коксующийся (металлургический) уголь в текущем году могут снизиться более чем на 20%. Об этом сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на данные консалтинговой компании Kept.

В материале говорится, что к концу 2025 года котировки австралийского энергетического угля на базисе FOB («с погрузкой на судно») Ньюкасл упадут на 21% год к году и составят $108 за одну тонну. При этом данный вид угля считается международным бенчмарком, то есть эталоном.

По информации издания, уголь будет дешеветь из-за предстоящей аномально теплой зимы и развития возобновляемых источников энергии. Еще одной причиной уменьшения стоимости топлива станет рост запасов угля в КНР, подчеркивается в статье.

Из нее следует, что в случае удешевления австралийского угля изменение цен на российское топливо может пойти по двум сценариям. Один из них предполагает сохранение скидок к мировым бенчмаркам на нынешнем уровне, второй — их снижение. Как отметили авторы публикации, ситуация будет зависеть от мер поддержки, которые примут власти РФ.

В целом стоимость энергетического угля по итогам текущего года может уменьшиться до $22–33 за тонну, что на 8–22% меньше по сравнению с нынешними ценами. Коксующийся уголь, в свою очередь, рискует подешеветь до $113,5-120 за тонну. Данный показатель окажется на 17–21% меньше того, что есть сейчас.

Ранее в правительстве РФ анонсировали разработку мер государственной поддержки угольных компаний.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами