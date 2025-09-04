Путин отправился на ВЭФ на катере

Путин на катере «Ураган» отправился к филиалу Национального центра «Россия»

Президент Российской Федерации Владимир Путин отправился во Владивосток, чтобы принять участие в Восточном экономическом форуме. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Владимир Путин на катере «Ураган» отправился к дальневосточному филиалу Национального центра «Россия»», — говорится в сообщении.

4 сентября российский лидер проведет отдельные беседы с почетными гостями Форума. На следующий день президент выступит на пленарном заседании ВЭФ-2025 и ответит на вопросы. В президиуме Форума будут также находиться премьер-министр Лаоса Сонсай Сипхандон, премьер-министр Монголии Гомбожавын Занданшатар, член политбюро ЦК КПК, зампредседателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) Ли Хунчжун.

Кроме того, в ходе своей поездки Путин рассмотрит вопросы развития Дальнего Востока. Он посетит филиал Национального центра «Россия» и даст старт работе новых предприятий и объектов транспортной инфраструктуры Дальневосточного федерального округа. Президент проведет совещание, на котором будут рассматриваться вопросы развитию топливно-энергетического комплекса региона. Глава государства также встретится с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.

Ранее Путин назвал цель принятых во время визита в КНР документов.