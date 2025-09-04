Талибы прибыли в Россию для участия в ВЭФ

Делегация «Талибана» (движение внесено в список террористических организаций) принимает участие в Восточном экономическом форуме. Об этом сообщает ТАСС.

На ВЭФ талибов представляет посол Афганистана в России Мовлави Гул Хасан.

Отмечается, что дипломат присутствует на дискуссии, посвященной «большому евразийскому партнерству».

17 апреля Верховный суд России приостановил запрет на деятельность «Талибана» в РФ.

3 июля в МИД России сообщили, что Москва официально признала Исламский Эмират Афганистан. В ведомстве отметили, что официальное признание Российской Федерацией властей Афганистана придаст импульс развитию продуктивного двустороннего сотрудничества двух стран в различных областях. Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что Москва видит значительные перспективы взаимодействия с Кабулом в торгово-экономическом направлении с акцентом на проекты в сферах энергетики, транспорта, сельского хозяйства, инфраструктуры.

Ранее Талибы обратились с призывом к России, КНР и США.