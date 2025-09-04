На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Талибы прибыли в Россию для участия в ВЭФ

Делегация «Талибана» прибыла на Восточный экономический форум
true
true
true
close
Кирилл Зыков/РИА Новости

Делегация «Талибана» (движение внесено в список террористических организаций) принимает участие в Восточном экономическом форуме. Об этом сообщает ТАСС.

На ВЭФ талибов представляет посол Афганистана в России Мовлави Гул Хасан.

Отмечается, что дипломат присутствует на дискуссии, посвященной «большому евразийскому партнерству».

17 апреля Верховный суд России приостановил запрет на деятельность «Талибана» в РФ.

3 июля в МИД России сообщили, что Москва официально признала Исламский Эмират Афганистан. В ведомстве отметили, что официальное признание Российской Федерацией властей Афганистана придаст импульс развитию продуктивного двустороннего сотрудничества двух стран в различных областях. Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что Москва видит значительные перспективы взаимодействия с Кабулом в торгово-экономическом направлении с акцентом на проекты в сферах энергетики, транспорта, сельского хозяйства, инфраструктуры.

Ранее Талибы обратились с призывом к России, КНР и США.

Все новости на тему:
ВЭФ-2025
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами