В США опубликовали пропавшую минуту с видеозаписи у тюремной камеры Эпштейна

NYP: обнаружено видео по делу Эпштейна с пропавшей в день его смерти минутой
close
AP

Обнаружена так называемая «пропавшая минута» с видеозаписи у тюремной камеры американского финансиста Джеффри Эпштейна в ночь его самоубийства. Об этом сообщает газета New York Post (NYP).

На опубликованных видеокадрах видно, как в полночь переключаются данные с камер, что приводит к объединению двух фрагментов записи. Недостающая минута начинается с 23:59, и в течение нее на записи ничего не происходит.

NYP отмечает, что запись видеонаблюдения вошла в число более чем 33 файлов, связанных с расследованием по делу Эпштейна, которого обвиняли в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. 2 сентября комитет по надзору палаты представителей США опубликовал эти материалы.

В первоначальной версии файлов Эпштейна, которые предоставило министерство юстиции США, в 11-часовой записи, сделанной у камеры Эпштейна в тюрьме Metropolitan в ночь, когда он покончил с собой, не хватало минуты.

23 августа помощница Эпштейна Гислейн Максвелл заявила сотрудникам минюста США, что никогда не видела какого-либо неподобающего поведения со стороны действующего американского президента Дональда Трампа.

Эпштейн обвинялся в том, что в период с 2002 по 2005 год организовывал визиты в свой дом в Нью-Йорке на Манхэттене, а также на свой личный остров десятков несовершеннолетних девушек — при этом следствие установило, что самой младшей из приглашенных девушек было 14 лет. В августе 2019 года финансиста нашли в полубессознательном состоянии в тюремной камере, но спасти его не удалось.

Ранее сын Байдена отказался извиняться перед женой Трампа за слова об Эпштейне.

