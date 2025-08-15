На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Сын Байдена отказался извиняться перед женой Трампа за слова об Эпштейне

Сын бывшего президента США Джо Байдена Хантер отказался извиняться перед первой леди США Мелании Трамп за свои слова о том, что Дональд Трамп познакомился с ней с подачи осужденного за педофилию американского финансиста Джеффри Эпштейна. Соответствующее заявление Байден-младший сделал в интервью каналу Channel 5.

«К черту. Этого не будет», — сказал Хантер Байден.

Он подчеркнул, что его заявления основаны на материалах американских СМИ.

Накануне адвокаты первой леди США направили Хантеру Байдену официальное требование об отзыве «ложных» и «клеветнических» утверждений, связывающих ее с Эпштейном.

В начале августа Байден-младший опубликовал на YouTube видео, в котором сообщил, что именно Эпштейн познакомил Меланью с будущим президентом США Дональдом Трампом.

Согласно результатам опроса YouGov, 71% американцев полагают, что Трамп знал о преступлениях Эпштейна против несовершеннолетних до начала официального расследования. При этом сам президент США неоднократно отрицал связь с Эпштейном, заявляя, что никогда не был на его частном острове. Американский лидер признает лишь светское общение с финансистом.

Ранее Трамп захотел отвлечь внимание от дела Эпштейна с помощью России.

