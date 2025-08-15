Сын Байдена отказался извиняться перед женой Трампа за слова об Эпштейне

Байден-младший отказался извиняться перед Меланией Трамп за слова об Эпштейне

Сын бывшего президента США Джо Байдена Хантер отказался извиняться перед первой леди США Мелании Трамп за свои слова о том, что Дональд Трамп познакомился с ней с подачи осужденного за педофилию американского финансиста Джеффри Эпштейна. Соответствующее заявление Байден-младший сделал в интервью каналу Channel 5.

«К черту. Этого не будет», — сказал Хантер Байден.

Он подчеркнул, что его заявления основаны на материалах американских СМИ.

Накануне адвокаты первой леди США направили Хантеру Байдену официальное требование об отзыве «ложных» и «клеветнических» утверждений, связывающих ее с Эпштейном.

В начале августа Байден-младший опубликовал на YouTube видео, в котором сообщил, что именно Эпштейн познакомил Меланью с будущим президентом США Дональдом Трампом.

Согласно результатам опроса YouGov, 71% американцев полагают, что Трамп знал о преступлениях Эпштейна против несовершеннолетних до начала официального расследования. При этом сам президент США неоднократно отрицал связь с Эпштейном, заявляя, что никогда не был на его частном острове. Американский лидер признает лишь светское общение с финансистом.

