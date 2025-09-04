Канцелярия премьера Израиля осудила заявление ХАМАС о готовности освободить заложников

Заявление палестинского движения ХАМАС о готовности освободить заложников является пропагандистским маневром. Об этом говорится в официальном документе, выпущенным канцелярией израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Израиль настаивает на полном разоружении ХАМАС и демилитаризации сектора Газа. Лишь они могут стать условием прекращения боевых действий в палестинском анклаве, а не только освобождение заложников. Кроме того, должен быть обеспечен израильский контроль над безопасностью в Газе и начаться формирование альтернативного гражданского управления, не угрожающего террором еврейскому государству.

3 сентября издание Axios со ссылкой на источники сообщило, что администрация Трампа не будет мешать Израилю с аннексией Западного берега реки Иордан.

20 августа сообщалось, что израильские военные начали наступление на Газу и взяли под контроль окраины города.

По данным израильского армейского радио «Галей ЦАХАЛ», военная операция по захвату Газы продлится до 2026 года. Отмечается, что численность резервистов израильской армии на пике маневров в этом городе единовременно достигнет 130 тысяч человек.

Ранее ХАМАС призвал посредников оказать максимальное давление на Израиль на фоне начала военной операции по захвату Газы.