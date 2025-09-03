На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Посольство призвало Британию воздержаться от «голословных обвинений» в адрес России

Посольство РФ призвало Британию воздержаться от обвинений в похищении детей
Global Look Press

Властям Великобритании нужно отказаться от распространения ложной информации о намерениях насильственно перемещенных в Россию детей с Украины. Об этом говорится в Telegram-канале российского посольства в Лондоне.

«Здоровье и благополучие детей — наш приоритет. Ни о каком заявлении речи быть не может», — говорится в сообщении.

В представительстве подчеркнули, что жизни детей остались в сохранности из-за оперативных действий экстренных служб и своевременной эвакуации из зоны боевых действий. Уполномоченные по правам человека способствуют их возвращению к родным и близким.

Представители призвали британские власти не выражать «голословных обвинений» и способствовать работе по защите прав и интересов несовершеннолетних.

3 сентября Великобритания ввела санкции против Фонда имени Ахмата Кадырова, а также против матери главы Чечни Рамзана Кадырова Аймани. Кроме того, в санкционный список попали российские общественные организации «Движение первых» и «Волонтеры Победы».

После этого официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на решение Лондона ввести санкции против «Движения первых». Дипломат характеризовала британские власти как «неонацистов».

Ранее в «Движении Первых» призвали не вмешивать дружбу детей в политику.

