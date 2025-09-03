Макрон заявил о завершении подготовки гарантий безопасности для Украины

Европа завершила подготовку гарантий безопасности для Украины. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, передает РИА Новости.

«Эта работа по подготовке завершилась», — подчеркнул глава государства.

Европа, по словам Макрона, готова предоставить Украине гарантии безопасности сразу после вступления в силу мирного соглашения по решению конфликта.

4 сентября состоится видеоконференция «коалиции желающих», посвященная гарантиям безопасности для Украины и ее дальнейшей поддержке. Канцлер Германии Фридрих Мерц подчеркнул, что «самой важной гарантией безопасности» является достаточная поддержка ВСУ.

Зеленский, в свою очередь, анонсировал «ощутимое усиление» республики на фоне предстоящих встреч с европейскими лидерами.

Ранее стала известна первоочередная цель России в случае конфликта с НАТО.