Макрон заявил о завершении подготовки гарантий безопасности для Украины

Европа завершила подготовку гарантий безопасности для Украины. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, передает РИА Новости.
«Эта работа по подготовке завершилась», — подчеркнул глава государства.
Европа, по словам Макрона, готова предоставить Украине гарантии безопасности сразу после вступления в силу мирного соглашения по решению конфликта.
4 сентября состоится видеоконференция «коалиции желающих», посвященная гарантиям безопасности для Украины и ее дальнейшей поддержке. Канцлер Германии Фридрих Мерц подчеркнул, что «самой важной гарантией безопасности» является достаточная поддержка ВСУ.
Зеленский, в свою очередь, анонсировал «ощутимое усиление» республики на фоне предстоящих встреч с европейскими лидерами.
Ранее стала известна первоочередная цель России в случае конфликта с НАТО.