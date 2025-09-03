На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп рассказал о вариантах, если конфликт на Украине не получится решить быстро

Трамп: у США есть варианты, если конфликт на Украине не получится быстро решить
Jonathan Ernst/Pool/Reuters

У Соединенных Штатов остается «фаза два» и «фаза три» мер на случай, если решение конфликта на Украине будет слишком медленным. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает ТАСС.

До этого президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции в Китае заявил, что «партия войны» все время нападает на «партию мира».

Он отметил, что подходы к урегулированию могут быть разными. По словам главы государства, есть те, кто говорит, что необходимо воевать «до последнего украинца», а есть те, кто, например, как представители действующей администрации Соединенных Штатов и их президент Дональд Трамп, которые пытаются найти решение мирными средствами.

Российский лидер с 31 августа находится в Китае с четырехдневным визитом. Сначала он принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества в Тяньцзине и провел на его полях ряд встреч с мировыми лидерами. 2 сентября в Доме народных собраний в Пекине состоялась встреча президента России с председателем КНР Си Цзиньпином. 3 сентября Путин побывал на военном параде в честь 80-й годовщины победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.

Ранее Путин ответил на вопрос, сколько продлится СВО.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
