Путин рассказал, как решать дисбалансы в мировой торговле

Президент России Владимир Путин заявил, что дисбалансы в мировой торговле нужно решать переговорами. Об этом сообщает РИА Новости.

«Да, существуют какие-то проблемы и дисбалансы в торговле, но, на наш взгляд, их все-таки нужно решать в ходе переговорного процесса», — сказал глава государства в ходе пресс-конференции по итогам визита в КНР.

3 сентября завершился четырехдневный визит Путина в Китай. За это время глава государства принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), в торжественных мероприятиях в честь 80-летия окончания Второй мировой войны, а также провел ряд двусторонних встреч с мировыми лидерами. По итогам визита российский лидер планировал дать пресс-конференцию и ответить на вопросы журналистов.

2 сентября газета The New York Times писала, что Путин смог преодолеть изоляцию на мировой арене из-за начала конфликта с Украиной и находит все большую поддержку. В материале отмечается, что на саммите ШОС в 2022 году российский лидер казался изолированным и находящимся в опасном положении, но «теперь его судьба изменилась, и вместе с ней изменился мир». Это стало очевидно после саммита ШОС в китайском Тяньцзине, говорится в материале.

Ранее глава РФПИ пошутил про «изоляцию» России.