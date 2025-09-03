Путин заявил о «свете в конце тоннеля» в контексте урегулирования конфликта на Украине

Путин: приемлемый для всех вариант для прекращения конфликта на Украине есть

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай выразил уверенность, что стороны могут договориться о приемлемом для всех варианте прекращения конфликта на Украине.

«Мне, тем не менее, кажется, что если здравый смысл все-таки восторжествует, то договориться о приемлемом варианте перехода этого конфликта можно. И я из этого исхожу», — заявил он.

Путин отметил, что видит в действующей американской администрации желание завершить конфликт. Он добавил, что «свет в конце тоннеля» есть.

Глава государства подчеркнул, что российская сторона может добиться целей спецоперации военным путем, если не получится заключить мир с учетом интересов РФ.

В ходе подведения итогов он заявил, что вопрос о предоставлении гарантий безопасности Украине в обмен на территории никогда не ставился.

3 сентября завершился четырехдневный визит Владимира Путина в Китай. За это время глава государства успел принять участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), в торжественных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы во Второй мировой войне, а также провел ряд двусторонних встреч с мировыми лидерами.

Ранее Путин заявил, что СВО проводится не ради территорий.